Путин подписал закон, поражающий в правах критиков власти, которых заочно преследуют в России. Он вступает в силу немедленно

Президент России Владимир Путин подписал закон «О временных ограничительных мерах в отношении лиц, находящихся за пределами Российской Федерации и уклоняющихся от исполнения наказания». Он вступает в силу после официального опубликования, то есть немедленно.

Этот закон направлен против людей, которые уехали из России и которых заочно осудили по любой статье Уголовного кодекса или по Кодекса об административных правонарушениях.

Среди ограничений, которые предусмотрены для таких людей, — блокировка счетов в России, запрет продавать свою недвижимость и транспорт, запрет на пользование «Госуслугами» и интернет-банкингом, запрет получения некоторых консульских услуг (например, получения загранпаспорта).

Госдума приняла закон 22 июля.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин еще на этапе рассмотрения законопроекта дал понять, что власти будут использовать его для политического преследования несогласных. «Тем, кто уехал, нужно думать о том, как им предстать перед судом с повинной. Речь идет о тех, кто наносит вред нашей стране. Об экстремистах, предателях нашей родины. Те, кто годами пытается сделать все, чтобы разрушить наше государство. Оправдывает нацизм, оскорбляет наших солдат и офицеров. При этом скрывается от наказания в других государствах», — говорил Володин.