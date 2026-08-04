«На турнире будет критически мало спорта и очень много политики». Россия отказалась участвовать в чемпионате мира по волейболу, который пройдет в Польше

Мужская сборная России по волейболу не примет участия в чемпионате мира 2027 года, который пройдет в Польше. Такое решение приняли «в силу отсутствия гарантий безопасности для российских спортсменов на территории этой страны», сообщили во Всероссийской федерации волейбола.

В организации добавили, что «прорабатывается» возможность участия женской сборной России в чемпионате мира 2027 года, который пройдет в США и Канаде. Международная федерация волейбола (FIVB) «продолжает работу в этом направлении с оргкомитетом турнира, федерациями волейбола США и Канады».

«Что касается чемпионата мира 2027 года в Польше, было принято решение отказаться от участия из соображений безопасности. Мы думаем, что на данном турнире будет критически мало спорта и очень много политики», — заявил президент российской федерации волейбола Станислав Шевченко.

В начале июля Международная федерация волейбола сняла все ограничения с российских спортсменов. Это произошло после того, как Международный Олимпийский комитет рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов и временно восстановил в правах Олимпийский комитет России.

Президент Польского волейбольного союза Себастьян Свидерский вскоре заявил, что не видит возможности провести чемпионат мира с участием России. В частности, он отмечал, что польские власти не выдадут российским спортсменам въездные визы.

«Если получится так, что сборной России придется столкнуться со сборной Украины, то в какой стране состоится этот матч? Что будет на трибунах и за их пределами? Для меня это немыслимо. Я даже не могу представить, как это могло бы выглядеть. Я надеюсь, что человек, который принял это решение [о допуске россиян], также возьмет на себя ответственность за его последствия», — говорил глава польской организации.

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