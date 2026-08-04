На основателя Revolut Николая Сторонского подали в суд из-за покупки 102-метровой яхты. Компания-посредник обвиняет его в неуплате комиссии в 17,5 миллиона евро

Компания Cecil Wright & Partners, один из ведущих мировых посредников по продаже роскошных яхт, подала в суд на основателя Revolut Николая Сторонского. Она обвиняет его в уклонении от уплаты комиссии за покупку 102-метровой яхты.

Как следует из материалов дела, представители Сторонского в 2024 году обратились в Cecil Wright с просьбой помочь в строительстве яхты для бизнесмена. Год спустя они попросили найти еще одну яхту, чтобы Сторонский мог купить ее, не дожидаясь окончания строительства.

В Cecil Wright подыскали для бизнесмена 102-метровую яхту, которой владел канадский бизнесмен Патрик Довиджи. Однако в январе 2026 года представители Сторонского заявили компании-брокеру, что он купил эту яхту напрямую у владельца.

В своем иске Cecil Wright настаивает, что имеет право на комиссию в размере 5% от суммы сделки как «фактический инициатор» продажи. Сама яхта стоила 350 миллионов евро, поэтому в иске заявлена сумма 17,5 миллиона.

Представители Сторонского заявили, что иск «не имеет под собой оснований» и что они будут отстаивать свою позицию в суде.

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