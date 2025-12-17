Николай Сторонский — основатель онлайн-банка Revolut, который появился в 2013 году, а к 2025-му получил оценку в 75 миллиардов долларов и стал одним из самых дорогих стартапов Европы. Сейчас Revolut работает почти в 40 странах мира, а для многих эмигрантов из России, уехавших после начала войны, он стал одним из главных банков, позволяющих открыть счет за рубежом без гражданства или постоянного вида на жительство. Сторонский редко дает интервью или публичные комментарии. Основательница издания The Bell Елизавета Осетинская разговаривала с ним в 2018 году в России — а теперь встретилась для второго интервью в Лондоне, где находится штаб-квартира Revolut. Сторонский в 2022 году отказался от российского гражданства и живет за границей. Осетинская расспросила его о блокировке счетов россиян, уехавших за рубеж, отказе от российского паспорта и конкуренции со стартапом Олега Тинькова.

О блокировке счетов россиян

В таких случаях есть какое-то давление регулятора, и вот эти временные ВНЖ, насколько я знаю, очень легко подделать. И во многих случаях поэтому многие банки их не принимают. Есть давление просто регулятора — определенные документы вы можете принимать, определенные — не можете. Мы делаем четко то, что говорит законодательство — это первый уровень. И второй уровень — еще есть какие-то expectations (ожидания) регулятора. Они могут быть гораздо более жесткими, чем само законодательство. Оно зависит от политических трендов каких-то. В такие моменты, когда регулятор говорит более завышенные ожидания по сравнению с законодательством — мы вынуждены подчиняться тоже.

Подробнее о блокировке счетов

Банк Revolut начал блокировать счета граждан России из-за новых санкций. Чтобы снять ограничения, нужно предоставить действующий вид на жительство в ЕС Но из-за технических проблем сервиса пока это получается не у всех

Подробнее о блокировке счетов

О закрытии счета Олега Тинькова

Законодательство требует, чтобы деньги от физлиц или юрлиц, которые попали под , не переводились другим людям, и если они уже были переведены другим людям, то те люди также попадают под блокировку счета. Вот у вас, скажем, 100 долларов, которые лежали на счету санкционного человека — 50 из них переводится жене, 10 ребенку. Счет, естественно, закрывается. <…> Деньги откуда у них? Это же не то, что они сами заработали, это от Олега пришло. Такое законодательство.

О конкуренции со стартапом Тинькова Plata

В Мексике — да [будем конкурировать с проектом Plata]. Отконкурируем. Не они первые, не они последние. <…> У нас тысячи инвесторов, и [основатель Baring Vostok] Майкл Калви (который также инвестирует в стартап Plata — прим. «Медузы») — насколько я помню, они инвестировали в , то есть довольно поздно. <…> То, что общий инвестор — ни о чем не говорит, в Revolut инвестируют тысячи компаний.

О предложении Тинькову стать инвестором Revolut

В интервью Осетинской Олег Тиньков рассказывает, как еще в России Николай Сторонский пришел к нему в отель «Коринтия», приехав «на метро с рюкзачком», и просил «два или три миллиона фунтов» инвестиций в его стартап.

Нет, не было такого. Да, я это тоже слышал, что Олег все равно сказал, что я предложил… Нет, на самом деле как было: когда Олег приезжал в Лондон, он все время со мной встречался, и он мне все время говорил, что «я хочу проинвестировать тоже». Я говорю: «Ну окей, хорошо, такая оценка». Он: «Нет, ты не понимаешь, мне надо на 30% дешевле». Я говорю: «Ну слушай, не получится». <…> Я помню этот разговор [в отеле «Коринтия»], тогда это была очень ранняя стадия, и он такой: «Да зачем тебе эта фигня, ты вообще не пробьешься, деньги теряешь, разоришься. Приходи ко мне лучше CEO, я тебе буду миллион долларов в год платить. Я такой: «Олег, камон, я уже это заработал, когда в банке работал, ты не можешь меня купить». Он сильно обиделся.

Об отказе от российского гражданства

У меня большой банковский регулируемый бизнес, который я хочу сделать международным, чтобы он был в 100 странах мира. С русским паспортом это невозможно сделать. <…> Если вводят регуляцию, которая запрещает людям с русским паспортом делать какой-то банковский бизнес в Европе — ты же с этим ничего не можешь сделать.