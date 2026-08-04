МВД Казахстана разработало и опубликовало на портале «Открытые НПА» проект постановления, которое предусматривает оформление платных электронных разрешений на въезд в страну для иностранцев.

Сколько будет стоить оформление разрешения — пока неясно.

В проекте постановления МВД говорится, что «дифференциация платы» позволит аккумулировать средства для обслуживания цифровой инфраструктуры и защиты персональных данных, но ожидаемые суммы не приводятся. Внедрять платные электронные разрешения планируется с августа по декабрь 2026 года.

Издание Digital Business обращает внимание, что в проекте не названы категории иностранцев, которым нужно будет получать разрешение на въезд, поэтому говорить, что это коснется всех, «пока преждевременно».

Проект МВД разработан в рамках исполнения президентского поручения по модернизации и цифровизации миграционного контроля. В июне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который внес изменения в законодательство о миграции, и именно этот документ закрепил возможность ввести электронное разрешение на въезд.

До 17 августа документ будет находиться на обсуждении.

Казахстан, куда россияне могут въехать без виз и каких-либо разрешений, стал одним из направлений массовой эмиграции после начала войны и мобилизации. После 90 дней пребывания в стране в течение полугода нужно получать разрешение на временное проживание.

В последнее время правозащитники все чаще предупреждают, что в Казахстане становится небезопасно: участились случаи высылки по запросу России, а кроме того, россиян начали вызывать на допросы по уголовному делу о поддельных разрешениях на временное проживание.

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Россиян в Казахстане стали активно вызывать на допросы — возможно, власти готовят массовую депортацию. Правда ли это? И безопасно ли сейчас в этой стране? Интервью юриста и правозащитника, который помогает россиянам в Казахстане, Артура Алхастова

как казахстан ужесточает правила для россиян

Россиян в Казахстане стали активно вызывать на допросы — возможно, власти готовят массовую депортацию. Правда ли это? И безопасно ли сейчас в этой стране? Интервью юриста и правозащитника, который помогает россиянам в Казахстане, Артура Алхастова