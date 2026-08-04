Лидера группы «Ляпис Трубецкой» Сергея Михалка заочно приговорили к четырем годам колонии

Минский городской суд заочно приговорил музыканта Сергея Михалка к четырем годам колонии общего режима, сообщает белорусская правозащитная организация «Вясна».

Лидера группы «Ляпис Трубецкой» признали виновным в оскорблении Александра Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК Беларуси) и разжигании социальной вражды (часть 1 статьи 130 УК Беларуси).

Уголовное дело против Михалка возбудили в мае 2026 года. Основанием для этого стали видеозаписи, опубликованные в соцсетях другого проекта музыканта, Brutto, в 2021-2022 годах, уточняет «Вясна», ссылаясь на прокуратуру.

В этих роликах Следственный комитет страны усмотрел «негативную оценку Лукашенко», а также критику в адрес правоохранительных органов и военных. Второе обвинение относится к видеообращению, которое Сергей Михалок записал в марте 2022-го после начала большой войны России с Украиной.

Сергей Михалок — белорусский и украинский музыкант, один из основателей групп «Ляпис Трубецкой» и Brutto, а также создатель ряда других музыкальных проектов. В 2015 году он получил вид на жительство в Украине, а в 2020-м стал заслуженным артистом Украины. В Беларуси Михалок не живет уже больше десяти лет.

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