В Беларуси завели уголовное дело на лидера группы «Ляпис Трубецкой» Сергея Михалка. Его будут судить заочно

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело в отношении лидера группы «Ляпис Трубецкой» Сергея Михалка, сообщает издание «Зеркало» со ссылкой на заявление ведомства.

Музыканту вменяют статьи о разжигании вражды (статья 130 УК Беларуси) и оскорблении Александра Лукашенко (статья 368 УК Беларуси). Первая статья предусматривает наказание от штрафа до пяти лет лишения свободы. По части первой статьи об оскорблении Лукашенко Михалку грозит до четырех лет лишения свободы.

Что стало поводом для дела, не уточняется. «Зеркало» отмечает, что в Беларуси в 2024 году объявили «экстремистской» песню «Ляписа Трубецкого» «Не быць скотам», созданную в 2011-м на стихи классика белорусской литературы Янки Купалы.

Следователи предложили Михалку добровольно явиться в управление Следственного комитета по Минску. Дело будет рассматриваться в рамках «специального производства», то есть заочно.

Сергей Михалок — белорусский и украинский музыкант, один из основателей групп «Ляпис Трубецкой» и Brutto. В 2015 году он получил вид на жительство в Украине, а через пять лет стал заслуженным артистом Украины.