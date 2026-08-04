«Это может произойти с любым приложением». Павел Дуров объяснил временное удаление телеграма из App Store действиями злоумышленника

Причиной недавнего временного удаления телеграма из магазина приложений App Store стали действия вымогателя, рассказал Павел Дуров.

По словам основателя Telegram, обычно модераторы быстро удаляют весь незаконный контент. Однако в этом случае злоумышленник отредактировал старое сообщение в одном из групповых чатов. Таким образом, его участники не смогли его заметить и своевременно сообщить о нем.

По словам Дурова, этот пользователь — вымогатель, который требует у владельцев групп деньги в обмен на то, что не будет атаковать их сообщества. В случае отказа злоумышленник размещает незаконный контент, а потом сам сообщает о нем в Apple.

Основатель Telegram подчеркивает, что Apple удалила мессенджер, не связавшись с его представителями. В этом Дуров видит потенциальную системную угрозу для каждого приложения в магазине.

«Если приложение, которое использует более миллиарда человек, может быть удалено из App Store без предварительного предупреждения, то это может произойти с любым приложением», — подчеркнул Дуров.

Apple 3 августа удалила телеграм из своего магазина App Store. Приложение было недоступно для части пользователей в США, Индии, Австралии и Сингапуре. Причиной удаления стал контент с сексуализированным насилием над детьми. Когда этот контент был удален, а разместивший его пользователь заблокирован, Apple восстановила мессенджер.

Что происходит с самим App Store в России

Что все-таки происходит с App Store и Google Play? Вот два сценария — от журналистов, которые пишут про технологии «Думаю, это игра, торг. А дальше — два пути: либо эскалация, либо договор»

Что происходит с самим App Store в России

Что все-таки происходит с App Store и Google Play? Вот два сценария — от журналистов, которые пишут про технологии «Думаю, это игра, торг. А дальше — два пути: либо эскалация, либо договор»