Компания Apple ненадолго удалила мессенджер телеграм из своего магазина приложений App Store, пишут Bloomberg, Reuters, 9to5Mac и другие издания.

Приложение было недоступно для части пользователей в США, Индии, Австралии и Сингапуре.

Причиной удаления стал контент с сексуализированным насилием над детьми. В комментарии, который передал представитель Apple, говорится:

Мы ненадолго удалили Telegram из App Store после того, как наша проверка выявила контент, нарушающий наши строгие правила, которые запрещают материалы с сексуализированным насилием над детьми. Приложение было восстановлено после того, как разработчик оперативно удалил этот контент и заблокировал опубликовавшего его пользователя.

В аккаунте телеграма в соцсети X появился пост (на английском) с перефразированием известной Марка Твена: «Слухи о моей гибели сильно преувеличены» — и эмодзи яблока.

В России телеграм в магазинах приложений доступен, но испытывает проблемы из-за усиливающегося давления со стороны властей. Мессенджер «замедляли» (вплоть до практически полной блокировки), он не внесен в «белый список» ресурсов, которые должны открываться при отключениях мобильной связи, а в конце июля основателя Telegram Павла Дурова внесли в перечень террористов и экстремистов. В ФСБ заявили, что администрация мессенджера не удаляет каналы и боты, используемые для координации терактов и диверсий в России.

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