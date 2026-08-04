Единственный производитель отечественных телевизоров из реестра Минпромторга признан банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Квант» — юрлицо группы компаний «Квант», которая занимается производством телевизоров, пишет «Коммерсант» со ссылкой на картотеку дел.

Иск о банкротстве в июне 2025 года подала структура группы DNS из-за задолженности на сумму 654,6 миллиона рублей. Позже в дело вступили еще 24 кредитора, включая структуру «Яндекса» (ООО «Лаборатория Алисы»).

Воронежский завод «Кванта» был единственным в России производителем отечественных телевизоров, включенным в российской радиоэлектронной продукции Минпромторга.

Компания «Квант» была зарегистрирована в июне 2016 года в Зеленограде. На заводах в Зеленограде и Воронеже «Квант» производил телевизоры под российским брендом Irbis. В апреле 2025 года сборка телевизоров была остановлена — по данным «Коммерсанта», в связи с «низким спросом», а также с «долгим оформлением документов для нахождения в реестре Минпромторга». Участники рынка тогда отмечали, что другие производители отечественных телевизоров не смогут выполнить условия для госзакупок.

В качестве одного из вариантов спасения «Квант», как писал «Коммерсант», рассматривал продажу компании. Потенциальными покупателями газета называла компании NexTouch, «Сбер» и «Яндекс».