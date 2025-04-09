«Коммерсант»: завод «Квант» из-за низкого спроса остановил сборку единственных российских телевизоров, входивших в реестр Минпромторга

Завод «Квант» остановил сборку телевизоров российского бренда Irbis, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо гендиректора завода Михаила Етонова участникам рынка от 17 марта.

В письме говорится, что производство телевизоров остановлено по всем диагоналям (от 32 до 65 дюймов). Возобновления производства во втором и третьем кварталах 2025 года не планируется, пишет «Коммерсант».

По данным источников газеты, отказ от производства связан с «низким спросом на такую продукцию», а также с «долгим оформлением документов для нахождения в реестре Минпромторга».

Воронежский «Квант» — единственный в России производитель отечественных телевизоров, включенный в российской радиоэлектронной продукции Минпромторга, отмечает «Коммерсант». На сайте завода говорится, что на производстве есть четыре линии сборки с производительностью до 3,5 тысячи телевизоров за смену.

Участники рынка говорят, что другие производители телевизоров не смогут выполнить условия для госзакупок. По словам директора департамента КБТ «Марвел-Дистрибуции» Ларисы Сениной, российские госкомпании рассматривают в качестве альтернативы продукцию китайских производителей. Директор департамента бытовой электроники OCS Владислав Бородин отмечает, что и для розничного покупателя телевизоры бренда Irbis не подойдут из-за их высокой цены на фоне конкурентов.

По словам источника «Коммерсанта», сейчас в коммерческом и государственном сегментах телевизоров в России присутствуют порядка 70 различных брендов, в основном иностранных — в частности южнокорейских LG и Samsung.