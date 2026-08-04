Александра Лунева, обустроившего себе дом в водонапорной башне в Томске, задержали за донаты ФБК

Уроженца Томска Александра Лунева задержали 3 августа по уголовному делу о финансировании экстремистской деятельности. Суд в Томске 4 августа отправил его под арест, сообщает издание Vtomske.ru.

Лунева обвиняют в том, что он сделал семь переводов Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального на общую сумму семь тысяч рублей. Переводы были сделаны с августа 2021 года, то есть после того, как ФБК объявили экстремистской организацией в России.

Радиоведущий и IT-менеджер из Томска Александр Лунев стал известен после того, как в 2012 году выкупил у администрации города заброшенную водонапорную башню и обустроил в ней жилье. В 2020 году он поселился в башне. В 2022-м он переехал в Чехию.

Лунева задержали, когда он на время приехал в Россию. При обыске у него изъяли два заграничных паспорта и чешский вид на жительство. В суде Лунев рассказал, что сейчас на постоянной основе живет в Праге. Там осталась его жена и маленький ребенок.

По подсчетам «Медиазоны», к апрелю 2026 года в России возбудили не менее 225 уголовных дел за пожертвования ФБК, совершенные после запрета фонда в августе 2021 года.

Башня Лунева

Что случилось, когда я решил жить в старинной водонапорной башне Рассказывает томский ведущий, который потратил на мечту 10 миллионов, разорился, но добился своего

Башня Лунева

Что случилось, когда я решил жить в старинной водонапорной башне Рассказывает томский ведущий, который потратил на мечту 10 миллионов, разорился, но добился своего