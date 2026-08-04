Мэр города Чехов в Подмосковье на фоне атаки украинских дронов на регион заявил, что не знает, почему в городе не работает система оповещения — и кто вообще несет за нее ответственность, пишет «Москва Онлайн».

Как отмечает издание, после атаки на отсутствие сирен в локальных пабликах жаловались местные жители. Многие отмечали, что узнали об опасности уже после первых взрывов, потому что «от SMS в четыре-пять утра толку нет».

Мэр Чехова Михаил Собакин на вопрос, почему не сработали сирены, ответил: «А что, должны были?» Он пояснил, что не принимает решений об оповещении горожан — и затруднился с ответом на вопрос, кто именно отвечает за работу систем оповещения.

«Если это действительно угроза, то, наверное, можно [включать сирены]. Только на них все равно никто не реагирует. Там, где я живу, сирены вообще не включаются, и мне птичек хватает без сирен», — сказал глава Чехова.

Украинские беспилотники в ночь на 4 августа атаковали один из складов в промзоне Чехова. Там начался пожар, в результате которого погибли пять человек, десять пострадали.

Беспилотная опасность в Подмосковье 4 августа официально действовала примерно с четырех до восьми утра.