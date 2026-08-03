За последний месяц сразу три издания для бухгалтеров и HR-специалистов выпустили статьи о том, как вести воинский учет при мобилизации

С начала июля три российских профессиональных издания, ориентированных на бухгалтеров, кадровых специалистов и руководителей организаций, опубликовали новые или обновили старые обзоры о ведении воинского учета при мобилизации, заметил The Insider.

7 июля статью на эту тему опубликовал Business.ru, 3 августа — «Главбух» и «Российский налоговый курьер». В материалах рассказывается, какова очередность призыва при мобилизации, что такое мобилизационное предписание и что нужно делать работодателю и работнику при получении повесток.

«Необычным является то, что издания, которые специализируются на разборе изданных законов, подзаконных актов или изменений в учете, выпустили эти тексты, когда таких изменений не происходило. За последний год прямых законодательных изменений института мобилизационного предписания не принималось. Все нормативные акты и инициативы затрагивали только смежные вопросы воинского учета и мобилизации», — отмечает The Insider.

После мобилизации в сентябре 2022 года российские власти приняли ряд поправок, которые усиливают роль работодателя как посредника между военкоматом и работником. Так, например, в 2023 году для организаций были введены крупные штрафы за неоповещение сотрудника о повестке.

31 июля «Агентство» обратило внимание, что за последнюю неделю только на сайте HeadHunter появилось больше тысячи вакансий, связанных с воинским и мобилизационным учетом. Юристы, опрошенные изданием, предположили, что это может быть связано либо с увеличением нагрузки работодателей по ведению воинского учета, либо с ожиданием новой мобилизации.

Недавно в Украине, а вслед за ней в США предупредили, что Кремль рассматривает возможность объявить новую волну мобилизации после выборов в Госдуму, которые пройдут в сентябре 2026 года.