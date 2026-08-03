В Красноярском крае резко подешевел бензин. Возможно, из-за визита Путина

Цены на топливо на заправках в Красноярском крае резко снизились более чем на 20 рублей, сообщают корреспонденты издания NGS24. По их словам, изменения произошли вечером, 2 августа, на АЗС краевой сети «Красноярскнефтепродукт».

Судя по фото, которое опубликовало издание, цена бензина АИ-92 составляет 63 рубля, АИ-95 — 67 рублей, АИ-98 — 96 рублей. При этом на картах 2ГИС на тот момент сохранялись старые цены: 87, 91 и 121 рубль соответственно. Изменения, судя по всему, не коснулись дизельного топлива.

Пользователи в телеграм-чате «Бензин рядом | Красноярск | Где бенз?» пишут, что топливо подешевело и на заправках других сетей — «Газпромнефти», «Роснефти» и «Лукойла». Кроме того, очереди на заправках заметно уменьшились. В правительстве региона это объяснили поставкой новой партии топлива.

«Новая газета Европа» связывает снижение цен на бензин с возможным визитом Владимира Путина в Красноярск. На это, среди прочего, указывает ограничение движения на некоторых улицах города. Официально визит Путина не подтвержден.

Из-за участившихся атак украинских беспилотников по НПЗ в России уже больше двух месяцев продолжается топливный кризис. Цены на бензин начали расти, а на заправках стали появляться многочасовые очереди. Почти во всех регионах действуют различные ограничения на продажу топлива.

Снижение цен на бензин из-за визита Путина происходило и раньше, отмечает «Новая газета Европа». Например, в конце июля он приехал в Иркутск. В тот же день цены на бензин на местных АЗС снизились на 11-12 рублей.

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