Сотрудникам Wildberries запретили приносить на склады смартфоны. Разрешены только кнопочные телефоны без камер

Сотрудникам Wildberries с 3 августа запретили проносить на склады свои смартфоны, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на внутреннее уведомление, разосланное компанией.

В документе говорится, что фото- и видеосъемка во время воздушной тревоги «угрожают безопасности, могут раскрыть позиции сил противовоздушной обороны (ПВО), нарушают требования законодательства Российской Федерации и могут повлечь административную, а в отдельных случаях — уголовную ответственность».

Сотрудникам разрешили использовать только кнопочные мобильные телефоны без камер, которые «позволят оставаться на связи с близкими».

О запрете смартфонов также сообщается в телеграм-канале «Клуб партнеров на маркетплейсах», который публикует аналогичный фрагмент уведомления.

В десятках регионов России, включая Москву, действует запрет на съемку последствий украинских атак. Публикация фото и видео (в том числе атакованных складов Wildberries) уже становилась поводом для задержаний.

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