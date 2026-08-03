Сотрудникам Wildberries запретили приносить на склады смартфоны. Разрешены только кнопочные телефоны без камер
Сотрудникам Wildberries с 3 августа запретили проносить на склады свои смартфоны, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на внутреннее уведомление, разосланное компанией.
В документе говорится, что фото- и видеосъемка во время воздушной тревоги «угрожают безопасности, могут раскрыть позиции сил противовоздушной обороны (ПВО), нарушают требования законодательства Российской Федерации и могут повлечь административную, а в отдельных случаях — уголовную ответственность».
Сотрудникам разрешили использовать только кнопочные мобильные телефоны без камер, которые «позволят оставаться на связи с близкими».
О запрете смартфонов также сообщается в телеграм-канале «Клуб партнеров на маркетплейсах», который публикует аналогичный фрагмент уведомления.
В десятках регионов России, включая Москву, действует запрет на съемку последствий украинских атак. Публикация фото и видео (в том числе атакованных складов Wildberries) уже становилась поводом для задержаний.