Сайты российских банков перестали автоматически открываться в зарубежных браузерах

Сайты российских банков — в частности ВТБ, Сбера, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка «Уралсиб», Промсвязьбанка и банка «Санкт-Петербург» — перестали открываться в зарубежных браузерах. На это обратил внимание РБК.

При попытке открыть сайты этих банков через иностранный браузер появляется предупреждение «Подключение не защищено». Перейти на сайт банка все равно можно, нажав на кнопку . Однако обход предупреждения вручную может быть небезопасен.

По словам трех источников РБК, ограничение доступа к сайтам российских банков связано с отзывом зарубежных SSL-сертификатов. Из-за этого банки перешли на сертификаты Национального удостоверяющего центра Минцифры, которые не поддерживаются большинством иностранных браузеров. В «Яндекс Браузере» они встроены, поэтому в нем сайты российских банков открываются корректно.

В конце июля Минцифры призвало пользователей установить отечественные SSL-сертификаты, чтобы российские сайты корректно открывались в иностранных браузерах. В ведомстве заявили, что это безопасно и не повлияет на работу устройства. Однако независимые эксперты говорят, что это не так.

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