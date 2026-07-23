Минцифры призвало россиян переходить на отечественные сертификаты безопасности. И порекомендовало (опасный) «Яндекс Браузер»

Минцифры предложило пользователям установить отечественные SSL-сертификаты, чтобы российские сайты корректно открывались в иностранных браузерах. В ведомстве подчеркнули, что это безопасно и никак не повлияет на работу устройства, пишет РБК.

Чтобы сохранить защищенный доступ к российским сайтам, онлайн-магазинам, банкам, маркетплейсам и другим ресурсам, рекомендуем установить сертификаты безопасности Минцифры. В «Яндекс Браузере» уже встроен отечественный сертификат безопасности.

Сами сертификаты и инструкции по их установке ведомство порекомендовало искать на портале «Госуслуг».

Журналисты РБК отмечают, что глобальные центры сертификации продолжают отзывать сертификаты у российских компаний. Из-за этого у людей, которые используют иностранные браузеры, такие как Chrome, Safari или Edge, возникают проблемы при посещении некоторых российских сайтов.

В частности, они сталкиваются с ошибками подключения или получают предупреждения о небезопасном соединении.

В середине июня стало известно, что японская компания GlobalSign начала принудительно отзывать сертификаты безопасности у российских компаний. Источники РБК сообщали, что под угрозой оказались 15-20 тысяч доменов второго уровня.

Точно не известно, сколько всего компаний пострадали на текущий момент. В середине июня в список на отзыв попали более 300 доменов, принадлежащих 44 компаниям. Среди них ресурсы «Роснефти», «Газпромбанка», «Алросы», АНО «Диалог», «ВЭБ.РФ» и других.

За два месяца до этого GlobalSign отозвала сертификат у мессенджера Telega, неофициального клиента телеграма. Позже его удалили из App Store, а в конце июня разработчики объявили, что закрывают проект.

Почему не стоит использовать «Яндекс Браузер»

Российские приложения для Android следят за вами. По сути, это полноценные шпионские программы Они не только смотрят за тем, включен ли VPN, но и анализируют почти все ваши действия

Почему не стоит использовать «Яндекс Браузер»

Российские приложения для Android следят за вами. По сути, это полноценные шпионские программы Они не только смотрят за тем, включен ли VPN, но и анализируют почти все ваши действия