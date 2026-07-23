Минцифры призвало россиян переходить на отечественные сертификаты безопасности. И порекомендовало (опасный) «Яндекс Браузер»
Минцифры предложило пользователям установить отечественные SSL-сертификаты, чтобы российские сайты корректно открывались в иностранных браузерах. В ведомстве подчеркнули, что это безопасно и никак не повлияет на работу устройства, пишет РБК.
Чтобы сохранить защищенный доступ к российским сайтам, онлайн-магазинам, банкам, маркетплейсам и другим ресурсам, рекомендуем установить сертификаты безопасности Минцифры. В «Яндекс Браузере» уже встроен отечественный сертификат безопасности.
Сами сертификаты и инструкции по их установке ведомство порекомендовало искать на портале «Госуслуг».
Журналисты РБК отмечают, что глобальные центры сертификации продолжают отзывать сертификаты у российских компаний. Из-за этого у людей, которые используют иностранные браузеры, такие как Chrome, Safari или Edge, возникают проблемы при посещении некоторых российских сайтов.
В частности, они сталкиваются с ошибками подключения или получают предупреждения о небезопасном соединении.
В середине июня стало известно, что японская компания GlobalSign начала принудительно отзывать сертификаты безопасности у российских компаний. Источники РБК сообщали, что под угрозой оказались 15-20 тысяч доменов второго уровня.
Точно не известно, сколько всего компаний пострадали на текущий момент. В середине июня в список на отзыв попали более 300 доменов, принадлежащих 44 компаниям. Среди них ресурсы «Роснефти», «Газпромбанка», «Алросы», АНО «Диалог», «ВЭБ.РФ» и других.
За два месяца до этого GlobalSign отозвала сертификат у мессенджера Telega, неофициального клиента телеграма. Позже его удалили из App Store, а в конце июня разработчики объявили, что закрывают проект.