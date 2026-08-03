Рустем Умеров (переговорщик с Россией и США) назначен главой Службы внешней разведки Украины

Владимир Зеленский назначит секретаря Совета национальной безопасности Украины Рустема Умерова главой Службы внешней разведки, сообщили «Украинская правда» и «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

Вскоре эту информацию подтвердил сам Зеленский. По словам президента Украины, Умеров продолжит «координировать ряд ключевых направлений», среди которых — сотрудничество с США и другими партнерами, вопросы обороны, дипломатии, переговорный процесс по завершению войны, а также сферу беспилотников.

О смене секретаря СНБО Зеленский объявил 17 июля. Он предложил занять эту должность бывшему главе МВД Игорю Клименко. По данным украинских СМИ, Умеров тогда рассматривался как один из кандидатов на пост посла Украины в США.

Обновление. Зеленский официально назначил Умерова главой Службы внешней разведки, а Клименко — секретарем СНБО.

Умерова назначили главой СНБО в июле 2025 года. На посту секретаря совета он, среди прочего, выступал главным представителем Украины в переговорах с США и Россией.

До этого Умеров занимал пост министра обороны Украины. В связи с его работой на этой должности он упоминался в одном из самых громких дел о коррупции в Украине последних лет — деле «Энергоатома». По нему Умерова допрашивали как свидетеля.

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