Мобильные операторы начали блокировать звонки от бизнеса, который не заключил договоры на маркировку своих вызовов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на несколько источников на рынке и в отрасли.

Правила обязательной маркировки телефонных звонков от бизнеса вступили в силу с 1 сентября 2025 года. С этой даты все юридические лица и ИП должны были оформить договоры с сотовыми операторами, чтобы на телефонах абонентов отображалось, кто звонит.

При этом расходы на маркировку должен нести сам бизнес. У операторов «большой четверки» (МТС, «Билайн», «Мегафон», «Т2») маркировка стоит в среднем 30 копеек за попытку вызова, отмечает «Коммерсант». Плата взимается вне зависимости от того, было установлено соединение или нет.

В «Вымпелкоме» («Билайн») изданию сообщили, что «последовательно исполняют требования законодательства о маркировке вызовов». В «Мегафоне» напомнили, что «массовые вызовы без договора с мобильным оператором признаются незаконными» и отметили, что с начала 2026 года зафиксирован рост числа звонков «с признаком массовости» на 155%. В «Т2 Мобайл» сообщили, что 99,9% их клиентов, которые используют массовые вызовы, заключили договор на маркировку и заверили, что прочие звонки не блокируют. В МТС отказались от комментариев.

Как предполагалось, обязательная маркировка звонков (за которую платит сам бизнес) станет еще одной из мер в борьбе с телефонными мошенниками. Однако сложности с исполнением этих обязательств возникли в частности у банков, которые не заключили договоры с операторами. В итоге в январе 2026 года мобильные операторы перестали показывать маркировку «банк» при звонках из «Сбера», ВТБ и «Альфа-Банка».

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