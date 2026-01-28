Мобильные операторы «большой четверки» (МТС, «Билайн», «Мегафон», «Т2») больше не показывают маркировку «банк» на телефонах абонентов, когда им звонят из «Сбера», ВТБ и «Альфа-Банка», пишет РБК.

С 1 сентября 2025 года все юридические лица и ИП, которые звонят на мобильные номера, по закону должны были оформить договоры с сотовыми операторами, чтобы на телефонах абонентов отображалось, кто звонит.

Однако три крупнейших банка так и не заключили договоры с операторами, пишет РБК со ссылкой на два источника. 27 января корреспондент РБК убедился, что входящие звонки от «Сбера» и «Альфа-Банка» сопровождались надписью «звонок без маркировки». Получить звонок от ВТБ не удалось.

Представитель «Т2» и собеседник в еще одном операторе подтвердили, что с 27 января звонки тех, с кем не заключены договоры, приходят на телефоны абонентов с пометкой «без маркировки».

Опция маркировки звонков у операторов платная — несмотря на то, что она обязательна по закону. При этом в самом документе, как отмечает РБК, не указано, что эти услуги операторы должны оказывать на безвозмездной основе. Крупные банки со своей стороны еще осенью выразили обеспокоенность из-за расходов, которые им придется понести: по их расчетам, внедрение маркировки будет стоить бизнесу около 11 миллиардов рублей в год.

По словам двух собеседников РБК, именно отсутствие договоренности о стоимости маркировки стало причиной затянувшихся переговоров между операторами и банками.

В ВТБ и «Альфа-Банке» сказали РБК, что обязательную маркировку в соответствии с законом должны осуществлять операторы связи. В «Сбере» на запрос о комментарии не ответили.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что маркировка звонков пока неэффективна против мошенников. «У нас у всех есть мобильные телефоны. Давайте честно скажем, что маркировка либо не работает, либо работает некорректно. То, что нам периодически показывают, что нам звонят — товары и услуги, никак нас не спасает от потенциального звонка от мошенников», — сказал он.

В течение 2025 года власти приняли ряд мер для борьбы с телефонным мошенничеством, которое стало массовым явлением в России — особенно после 2022 года. Мошенники зачастую звонят людям под видом банков или госорганизаци и вынуждают людей переводить или передавать им крупные суммы денег, шантажируя, например, якобы сделанными со счета переводами ВСУ или угрожая возбуждением уголовных дел. Борьба с телефонным мошенничеством вместе с этим стала для российских властей поводом ужесточить законодательство в цифровой сфере.

