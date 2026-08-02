Российское грузовое судно «Михаил Бритнев» в начале июля доставило в порт Ломе в Того военную технику, которая затем была переправлена в столицу Мали Бамако — для поддержки российских и малийских военных в борьбе с повстанческими группировками, пишет «Би-би-си».

«Михаил Бритнев» в 2024 году попал под санкции США. Журналисты группы BBC Verify установили, что 18 июня судно вышло из российского порта Балтийск, прошло через Северное море и пролив Ла-Манш, а 9 июля достигло порта Ломе. После прохождения Ла-Манша «Михаил Бритнев» отключил транспондеры, которые позволяли фиксировать его местоположение, и снова появился на радарах только при подготовке к швартовке в Того.

25 июля государственное телевидение Мали показало большую колонну бронетехники, прибывшую в Бамако. Журналисты сообщили, что конвой проследовал из порта Ломе. Спутниковые снимки показывают, что «Михаил Бритнев» перевозил грузовики, бронетранспортеры и легкие пехотные машины того же типа, что были замечены в Бамако.

По мнению аналитика консалтинговой компании Aldebaran Threat Consultants Чарли Вебера, новая партия техники может помочь малийским и российским силам накопить достаточно сил для начала наступления на территории, перешедшие под контроль повстанцев-туарегов на севере Мали.

Военное правительство Мали, пришедшее к власти в результате переворота 2021 года, ведет вооруженную борьбу против повстанческих группировок туарегов, которые на протяжении многих лет хотят создать свое государство на севере страны, и исламистов «Аль-Каеды».

Москва поддерживает военное правительство Мали с момента вывода французских войск из страны в 2022 году, получая взамен денежные выплаты и преимущественный доступ к рудникам и месторождениям золота, отмечает «Би-би-си». Раньше в Мали действовала ЧВК Вагнер, затем ее операции перешли под контроль «Африканского корпуса» российского Минобороны.

что российские силы делают в мали

Крупнейшее нападение на военную хунту в Мали Убит министр обороны страны. Сбит вертолет «Африканского корпуса» Минобороны РФ (да, Россия активно поддерживает власти Мали)

что российские силы делают в мали

Крупнейшее нападение на военную хунту в Мали Убит министр обороны страны. Сбит вертолет «Африканского корпуса» Минобороны РФ (да, Россия активно поддерживает власти Мали)