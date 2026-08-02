Правительство Армении во главе с Пашиняном подало в отставку. Это формальная процедура после парламентских выборов (на них выиграла партия самого Пашиняна)

Правительство Армении во главе с премьер-министром страны Николом Пашиняном подало в отставку. Видео, на котором Пашинян подписывает прошение об отставке, адресованное президенту республики, он сам опубликовал в своем телеграм-канале.

«В соответствии со статьей 158 Конституции Армении правительство подает в отставку в день первой сессии Национального собрания (парламента — прим. „Медузы“), и сейчас я готовлюсь подписать отставку», — говорит Пашинян.

В начале июня в Армении прошли парламентские выборы. По закону после этого действующий кабинет министров должен сложить полномочия. На выборах партия «Гражданский договор» Пашиняна выиграла, набрав более 49,7% голосов.

До формирования нового правительства члены нынешнего продолжат исполнять свои обязанности. После того, как новое правительство начнет работу, президент в соответствии с Конституцией Армении должен немедленно назначить нового премьер-министра — кандидата, выдвинутого парламентским большинством.

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