Марокканская футболистка погибла, пытаясь добраться до Сеуты
20-летняя марокканская футболистка Фатен Бен Омар эль-Азиз, играющая за «Магреб Атлетик» (Maghreb Atlético Tetuán), погибла при попытке добраться до Сеуты, сообщают Mundo Deportivo и El Mundo со ссылкой на заявление клуба.
При этом в соцсетях и на сайте самого клуба никаких сообщений о Фатен Бен Омар эль-Азиз нет. Однако о гибели спортсменки также сообщил Союз профессиональных футболистов Марокко, не уточнив причину.
По данным испанских изданий, в ходе кризиса, вызванного массовым прорывом мигрантов из Марокко в испанский эксклав Сеута, в последние дни погибли не менее 72 человек. Marca и Cadena Ser сообщают о 90 погибших.