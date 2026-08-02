Марокканская футболистка погибла, пытаясь добраться до Сеуты

20-летняя марокканская футболистка Фатен Бен Омар эль-Азиз, играющая за «Магреб Атлетик» (Maghreb Atlético Tetuán), погибла при попытке добраться до Сеуты, сообщают Mundo Deportivo и El Mundo со ссылкой на заявление клуба.

При этом в соцсетях и на сайте самого клуба никаких сообщений о Фатен Бен Омар эль-Азиз нет. Однако о гибели спортсменки также сообщил Союз профессиональных футболистов Марокко, не уточнив причину.

По данным испанских изданий, в ходе кризиса, вызванного массовым прорывом мигрантов из Марокко в испанский эксклав Сеута, в последние дни погибли не менее 72 человек. Marca и Cadena Ser сообщают о 90 погибших.

что происходит в сеуте

Десятки тысяч мигрантов прорвались из Марокко в испанский эксклав Сеута Из-за нового миграционного кризиса уже поругались Испания и Италия (последняя грозит остановить Шенгенское соглашение)

что происходит в сеуте

Десятки тысяч мигрантов прорвались из Марокко в испанский эксклав Сеута Из-за нового миграционного кризиса уже поругались Испания и Италия (последняя грозит остановить Шенгенское соглашение)