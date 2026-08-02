Еще один склад Wildberries атакован в Самарской области. Под Саратовом в результате удара украинских беспилотников погибли два человека

Украинские беспилотники атаковали склад Wildberries в Самарской области, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

По его словам, информация о пострадавших уточняется. Других подробностей губернатор не привел.

В пресс-службе объединенной компании RWB (Wildberries & Russ) сообщили, что из-за атаки на логистическом объекте в Самарской области возникло возгорание. Предварительно, пострадавших нет. Логистические цепочки перестроены, поставки и отгрузки идут на других объектах, добавили в RWB.

Телеграм-канал Astra, изучивший снимки, пишет, что речь идет о складе в поселке Новосемейкино. В 450 метрах от загоревшегося склада на спутниковых снимках видна большая инсталляция — российский флаг и буквы Z и V, обращает внимание Astra.

В Саратовской области в результате ночной атаки украинских беспилотников погибли два человека, сообщил губернатор Роман Бусаргин. По его словам, повреждения получил многоквартирный дом в Энгельсе.

Украинские телеграм-каналы утверждают, что в Энгельсе был атакован аэродром Энгельс-2 и публикуют кадры, на которых, предположительно, запечатлен взрыв на территории авиабазы. Кроме того, беспилотники атаковали нефтеперерабатывающую установку на Саратовском НПЗ (входит в «Роснефть»).

Телеграм-канал Astra утверждает, что поврежден еще один многоэтажный дом в Саратове по адресу: улица Тульская, 53/26. Он находится примерно в 3,5 километра от атакованного НПЗ.

Кроме того, почти 150 украинских беспилотников атаковали в ночь на 2 августа Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, под ударом оказались город Каменск-Шахтинский и еще семь районов области. В Миллеровском районе в результате атаки загорелся кабель на крыше элеватора, пострадавших нет, уточнил Слюсарь.