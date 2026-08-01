США заявили, что попытаются возобновить переговоры России и Украины «в ближайшие недели»

США в ближайшее время попробуют посодействовать возобновлению прямых переговоров между Россией и Украиной о мире. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио.

По словам Рубио, в течение «нескольких ближайших недель» Вашингтон приложит «некоторые усилия», направленные на понимание того, есть ли возможность вернуться к переговорам и завершить войну.

Но мы также понимаем, что у обеих сторон есть довольно четкие красные линии. И мы постараемся сблизить эти красные линии. […] И президент [США Дональд Трамп] сказал своей команде: «Если вы видите возможность стать силой, которая придаст какой-то импульс мирным переговорам, давайте сделаем это».

Несколько раундов прямых переговоров России и Украины при посредничестве США состоялись в начале 2026 года, последняя встреча прошла в середине февраля. Эти встречи были прерваны, после того как США и Израиль начали войну с Ираном — и ключевые американские переговорщики, Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, были привлечены к переговорам с Тегераном.

И Украина, и Россия на протяжении последних месяцев заявляли о своей готовности возобновить переговоры, а также о том, что они продолжают поддерживать контакты с США.

В ходе переговоров в начале года, судя по утечкам в СМИ, сторонам удалось согласовать большинство технических вопросов. Главные разногласия оставались по поводу статуса Донбасса: Россия требовала передачи региона под свой контроль и не соглашалась на предложенные компромиссные варианты, такие как создание в регионе демилитаризованной зоны.

Читайте также

Война 1611-й день. Новые попытки перезапустить переговоры: Лавров встретился с Рубио, Зеленский поговорил с Кушнером и Уиткоффом

Читайте также

Война 1611-й день. Новые попытки перезапустить переговоры: Лавров встретился с Рубио, Зеленский поговорил с Кушнером и Уиткоффом