Из Сеуты в Марокко вернулись 70 тысяч нелегальных мигрантов

За последние двое суток почти 70 тысяч нелегальных мигрантов, проникших из Марокко в испанскую Сеуту, вернулись обратно. Об этом сообщает агентство EFE.

Массовое возвращение мигрантов началось на фоне договоренностей между Испанией и Марокко об упрощенной репатриации нелегалов, а также гуманитарной ситуации в самой Сеуте. В городе с населением 85 тысяч человек нет достаточного количества работающих магазинов, торговых центров и заведений общественного питания, где мигранты «могли бы удовлетворить свои самые элементарные потребности», отмечает EFE.

Власти Испании, в свою очередь, начали устанавливать дополнительные заграждения на море, чтобы помешать нелегальным мигрантам проникнуть в город в будущем.

Миграционный кризис в Сеуте начался в середине июля. Мигранты массово начали прибывать в город, переплывая границу с Марокко по морю. Сначала их ежедневное количество исчислялось сотнями, в последние несколько дней — тысячами. В четверг, 30 июля, по данным МВД Испании, границу нелегально пересекли около 50 тысяч человек.

Причиной кризиса стало недавнее решение Верховного суда Испании. Он постановил, что по упрощенной процедуре возвращать в Марокко можно только тех нелегальных мигрантов, которые прорвались через пограничные заграждения. Море само по себе к пограничным заграждениям не относится.

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