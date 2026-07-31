The Guardian: Россия во время атаки по Киеву разрушила американский завод по производству дронов

В результате российского удара по Киеву 26 июля было разрушено предприятие американской компании Terminal Autonomy, которая занимается производством высокоточных беспилотников. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источник, близкий к компании.

Terminal Autonomy была создана в 2023 году в американском штате Делавэр. По данным The Guardian, компания производит дальнобойные дроны с искусственным интеллектом и системами наведения, устойчивыми к российским средствам радиоэлектронной борьбы.

В результате удара никто не погиб. В компании на запрос The Guardian не ответили.

Минобороны РФ в сводке за 26 июля сообщало, что российские войска поразили «место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов в юго-западной части Киева», где производили до тысячи беспилотников в месяц «с привлечением специалистов украинско-американской компании». Название компании не приводилось.

The Guardian отмечает, что этот удар мог быть первым случаем, когда российские войска целенаправленно били по предприятию американской компании. Однако ранее войска РФ уже атаковали американские компании в Украине. Идет ли речь в публикации The Guardian только об американских военных предприятиях, не уточняется.

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