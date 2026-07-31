Мобильные операторы сделают доступ к мессенджеру «Макс» бесплатным. Им можно будет пользоваться, «даже если гигабайты закончились»

С 1 августа мобильные операторы «большой четверки» (МТС, «Билайн», Мегафон и T2) перестанут тарифицировать трафик мессенджера «Макс» и дадут абонентам возможность пользоваться им без ограничений.

Доступ к «Максу» больше не будет расходовать пакеты мобильного трафика. «Им можно будет пользоваться, даже если гигабайты закончились», — говорится в сообщении Минцифры России, которое анонсировало эти изменения.

В пресс-службе компании VK, владеющей мессенджером, подтвердили, что мобильные операторы и мессенджер договорились об обнулении трафика.

Генеральный директор мессенджера Фарит Хуснояров заявил, что «десяткам миллионов пользователей» «Макс» «не придется переживать о тарифах и лимитах». Они сохранят доступ к мессенджеру «вне зависимости от состояния тарифного плана и баланса».

Условия, о которых договорились операторы и мессенджер, будут действовать в случае, если пользователь находится в домашней сети оператора связи.

В начале июня мессенджер «Макс» удалили из App Store. Компания Apple объяснила это решение международными санкциями, но не уточнила, какими именно. Вскоре Евросоюз ввел санкции против VK и ее дочерней компании «Коммуникационная платформа», которая разработала мессенджер. Сразу вслед за этим «Макс» удалила из своего магазина приложений и компания Google.

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