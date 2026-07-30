Зеленский: удар по дому под Кривым Рогом, в результате которого погибла многодетная семья, был нанесен северокорейской ракетой

Удар по Радушному, в результате которого погибли члены многодетной семьи, российские военные нанесли северокорейской баллистической ракетой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что эти данные — предварительные.

Конечно, последуют еще экспертизы, и все будет верифицировано, но по состоянию на сейчас — это северокорейская баллистическая ракета. Союз московских подонков с безумным режимом в Северной Корее ради ракет, ради северокорейского контингента здесь, в Европе, на наших границах, и ради убийства наших украинских детей.

Зеленский отметил, что многие в мире осудили удар и выразили сочувствие, но подчеркнул, что главное сейчас для Украины — «не просто сочувствие и не просто осуждение, а ракеты для ПВО» и усиление давления на РФ.

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