Зеленский: удар по дому под Кривым Рогом, в результате которого погибла многодетная семья, был нанесен северокорейской ракетой
Удар по Радушному, в результате которого погибли члены многодетной семьи, российские военные нанесли северокорейской баллистической ракетой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский отметил, что эти данные — предварительные.
Конечно, последуют еще экспертизы, и все будет верифицировано, но по состоянию на сейчас — это северокорейская баллистическая ракета. Союз московских подонков с безумным режимом в Северной Корее ради ракет, ради северокорейского контингента здесь, в Европе, на наших границах, и ради убийства наших украинских детей.
Зеленский отметил, что многие в мире осудили удар и выразили сочувствие, но подчеркнул, что главное сейчас для Украины — «не просто сочувствие и не просто осуждение, а ракеты для ПВО» и усиление давления на РФ.