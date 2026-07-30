Футбольные федерации стран, входящих в , анонсировали бойкот чемпионатов мира в знак протеста против планов ФИФА продать часть прав на турнир частным инвесторам.

«С того момента, как внешние инвесторы получат права собственности на турниры ФИФА, футбол изменится навсегда […]. С этого момента каждое решение — будь то международный календарь, формат соревнований или вопросы, определяющие будущее футбола, — будет приниматься не в интересах самой игры, а в интересах акционеров. Этой модели нет места в мировом футболе», — сообщается на сайте УЕФА.

В сообщении подчеркивается, что эту позицию поддержали все 55 членов ассоциации. Среди них — Россия, которая отстранена от международных соревнований, но продолжает сохранять членство в УЕФА.

28 июля издание The Times написало, что президент ФИФА Джанни Инфантино хочет продать доли в чемпионатах мира частным инвесторам. Инвестиционную группу может возглавить компания Thrive Capital, основанная Джошуа Кушнером — младшим братом Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа.

Позже эти планы подтвердила сама ФИФА. При этом Инфантино настаивал: речь идет не о передаче прав как таковых, а лишь о передаче внешним компаниям операционной деятельности по проведению турнира.

Предложение ФИФА, помимо УЕФА, раскритиковали и другие континентальные конфедерации. Среди основных аргументов критиков — эта идея должным образом не обсуждалась с национальными федерациями.

Следующий чемпионат мира в 2030 году пройдет в Испании, Португалии и Марокко. Первые две из этих стран входят в УЕФА.

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