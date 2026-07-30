Украина обратилась в Спортивный арбитражный суд из-за того, что МОК снял ограничения с Олимпийского комитета России

Национальный олимпийский комитет Украины сообщил о подаче заявления в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Украинская сторона намерена обжаловать решение Международного олимпийского комитета (МОК), восстановившего деятельность Олимпийского комитета России (ОКР).

Киев считает, что изначальное нарушение — включение в структуру ОКР спортивных организаций, действующих на аннексированных территориях Украины, — было устранено лишь формально, а значит не может быть основанием для отмены ограничений в отношении России.

В 2023 году Международный олимпийский комитет лишил Олимпийский комитет России полномочий, сославшись на включение в состав ОКР олимпийских советов из захваченных районов на востоке и юге Украины.

Позднее ОКР провел реформу (исключил из своего состава любые олимпийские ячейки) и пообещал не вести деятельности в аннексированных областях Украины. На основании этого в июле 2026 года МОК отменил ограничения против ОКР и российских спортсменов. Это значит, что атлеты из РФ больше не обязаны выступать на соревнованиях исключительно в нейтральном статусе; также они смогут участвовать не только в индивидуальных, но и в командных дисциплинах.

Решение МОК возмутило Украину и ее партнеров. Девять стран ЕС попросили Еврокомиссию лишить Международный олимпийский комитет финансирования.

Подробнее

Российским спортсменам разрешили участвовать в отборе на Олимпиаду-2028. А флаг и гимн им вернут? Во всех ли видах спорта будут сняты запреты? И ждать ли триумфального возвращения? 11 карточек