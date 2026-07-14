Девять европейских стран потребовали лишить Международный олимпийский комитет финансирования из-за допуска спортсменов из России к отбору на Олимпиаду

Девять стран Европы обратились к Европейской комиссии с предложением исключить Международный олимпийский комитет (МОК) из программ финансирования из-за решения допустить спортсменов из России к отбору на Олимпиаду-2028.

Соответствующее обращение направлено европейскому комиссару Гленну Микаллефу, курирующему, в числе прочего, вопросы спорта.

Инициатором обращения, сообщает ERR, выступила Эстония. К ней присоединились Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Финляндия и Швеция.

Авторы обращения также призывают лишить финансирования через европейские программы и федерации, допустившие спортсменов из России и Беларуси к участию в своих соревнованиях.

Они считают, что международные спортивные организации должны учитывать ценности Европейского союза и не допускать использования спорта в политических целях Россией и Беларусью. Они также отмечают, что из-за войны спортсмены из Украины поставлены в неравные условия.

«При полном уважении автономии спортивных организаций страны ЕС призывают международные спортивные структуры соблюдать принципы прав человека, верховенства закона и мирных отношений между государствами», — цитирует ERR обращение к еврокомиссару.

Международный олимпийский комитет 7 июля отменил решение о приостановке деятельности Олимпийского комитета России и дезавуировал рекомендации по допуску российских спортсменов к соревнованиям. Такое решение означает, что спортсмены из России более не обязаны выступать на соревнованиях исключительно в нейтральном статусе.

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