Следователи в Подмосковье только спустя неделю отпустили домой 13-летнюю школьницу, которую после исчезновения нашли с 22-летним мужчиной. С ней работали психологи

13-летнюю школьницу, которой после исчезновения под Серпуховым следователи не разрешали увидеться с матерью, отпустили домой. О возвращении девочки Msk1.ru рассказали ее родственники.

Школьница ушла из дома 19 июля и пропала. В поисках участвовали жители деревни, где она живет, волонтеры и полиция. На третий день — 22 июля — ее нашли в 150 километрах от дома вместе с 22-летним молодым человеком. По предварительным данным, они познакомились в интернете.

Домой девочку не отпустили. Мать школьницы, Наталья, рассказывала СМИ, что ей тоже не позволили сразу увидеть ребенка. Как теперь стало известно, до 29 июля девочка находилась в реабилитационном центре, где с ней работали психологи и следователи. Матери позволили с ней поговорить спустя сутки после того, как школьницу нашли. Спустя несколько дней они наконец увиделись.

Мать забрала школьницу домой 29 июля. «Да, она уже дома. С ней все хорошо. В родных стенах ей лучше. <…> Она больше не будет возвращаться в центр, но продолжит заниматься с психологами. Она говорит, что очень скучала по дому. Сейчас отмывается, отсыпается, восстанавливает силы», — рассказала мать девочки.

Информация о том, что именно произошло с девочкой за время исчезновения, не раскрывается. О мужчине, рядом с которым нашли школьницу, тоже ничего неизвестно. «Про это вообще никакой информации нет. И я думаю, что Следственный комитет в любом случае до последнего будет эту информацию держать, так скажем, под грифом секретности», — рассказала Наталья. При этом, по ее словам, этот молодой человек «напрямую» связан с исчезновением ее дочери. Предъявлены ли ему какие-то обвинения, неясно.

В Следственном комитете журналистам Msk1.ru отказались сообщать подробности дела, заявив, что не могут разглашать данные предварительного расследования.