В Московской области трое суток искали пропавшую 13-летнюю школьницу. Девочку нашли, но матери, по ее словам, не дают с ней увидеться

В Московской области 19 июля пропала 13-летняя девочка. Она ночью вышла из дома под Пущино в районе Серпухова, не взяв с собой телефон.

В поисках ребенка участвовали сотни человек, в том числе отряд «Лиза Алерт», писал Mash. Агентство «Москва» сообщало, что по факту пропажи ребенка СК возбудил уголовное дело.

22 июля девочку нашли живой в Старой Купавне — более чем в 100 километрах по прямой от дома в районе Пущино. Msk1.ru пишет, что девочка была в компании «неизвестного 22-летнего мужчины».

Мать девочки сообщила Msk1.ru, что ей не дают увидеться с дочерью. По ее словам, девочка находится в Следственном комитете. «Мне не дали с ней ни пообщаться, ни хотя бы перезвониться. Не дали никакой информации по ее состоянию, вообще ничего», — сказала она. По словам собеседницы Msk1.ru, следователь лишь сообщил, что с ребенком «ведут следственные действия».

«Эйфория от того, что ее нашли, она пропала, потому что я пока не очень уверена вообще, она это или нет», — подчеркнула мать пропавшей девочки.