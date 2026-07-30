Павел Дуров отреагировал на внесение в список террористов мемом, сравнивающим его и «уважаемых партнеров» из «Талибана»

Основатель Telegram Павел Дуров в своем русскоязычном аккаунте отреагировал картинкой с мемом на свое внесение в Реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

На картинке изображен сам Дуров с подписью «пособник террористов», а также представители «Талибана», которым жмет руки глава МИД РФ Сергей Лавров, с подписью «уважаемые партнеры».

Павел Дуров / Telegram

В своем англоязычном аккаунте Дуров позже написал, что его внесли в реестр террористов «за отказ выполнять требования о массовой слежке и цензуре в Telegram». «По российским законам мне запрещено что-либо публиковать в интернете. Российские чиновники явно запутались в том, кто кого может запретить в интернете», — отметил он.

Росфинмониторинг внес Дурова в реестр террористов и экстремистов 30 июля, на следующий день после того, как ФСБ сообщила об уголовном деле против бизнесмена по статье о содействии террористической деятельности (часть 1.1 статьи 205.1 УК).

Дуров после пресс-релиза ФСБ на некоторое время поставил на аватарку в свой канал фото в образе террориста. В официальном аккаунте Telegram в соцсети икс опубликовали фотографию, где Дуров показывает средний палец.

Движение «Талибан» находилось в реестре террористов и экстремистов с 2003 года. Вскоре после того, как талибы захватили власть в Афганистане в 2021 году, российские власти стали налаживать с ними официальные контакты — несмотря на то, что движение формально продолжало считаться террористическим. Верховный суд РФ исключил «Талибан» из реестра в апреле 2025 года.

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