Напавшего на Салмана Рушди признали виновным в терроризме. Теперь ему грозит пожизненный срок

Присяжные в федеральном суде в Буффало (штат Нью-Йорк) признали Хади Матара, отбывающего 25-летний срок за покушение на убийство писателя Салмана Рушди, виновным в пособничестве террористической группировке и совершении акта международного терроризма. Об этом сообщает The New York Times.

Прокуратура утверждала, что напасть на писателя Матара подтолкнуло выступление руководства ливанской группировки «Хизбалла», сделанное в 2006 году. Группировка, в свою очередь, поддерживала верховного лидера Ирана аятоллы Рухоллы Хомейни, который призывал из-за романа «Сатанинские стихи».

Адвокат Матара утверждал, что у прокуратуры нет доказательств, подтверждающих мотивы нападения.

Новый приговор нападавшему вынесут в ноябре. Ему грозит пожизненное заключение.

В августе 2022 года Матар напал на Рушди в образовательном центре города Чаутоква, где тот должен был выступить с лекцией о предоставлении убежища писателям в изгнании. Перед началом лекции Матар поднялся на сцену и набросился на Рушди. Он успел ударить писателя ножом 15 раз (в голову, шею, туловище и левую руку), прежде чем другие люди оттащили его и передали полиции. Рушди в результате покушения потерял правый глаз.

В мае 2025 года Окружной суд в штате Нью-Йорк приговорил Матара к 25 годам тюрьмы. Его признали виновным в покушении на убийство.

Матар родился в США в семье выходцев из Ливана. Он жил в штате Нью-Джерси и работал в магазине одежды. Мать Матара рассказывала, что в 2018 году он вернулся из поездки на Ближний Восток, после чего стал все больше интересоваться исламом.

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