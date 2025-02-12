«Я ясно понял, что умираю» Салман Рушди выступил в суде над Хади Матаром, напавшим на него с ножом в 2022 году. Он рассказал, как пережил покушение

Cesar Luis de Luca / dpa / Scanpix / LETA

Писатель , который подвергся нападению два с половиной год назад, дал показания в суде над обвиняемым — 27-летним Хади Матаром. Процесс начался 10 февраля в округе Чаутоква, штат Нью-Йорк.

Рушди был ранен в августе 2022 года в образовательном центре города Чаутоква, где должен был выступить с лекцией о предоставлении убежища писателям в изгнании. Перед началом лекции Матар, в черной одежде и черной маске, поднялся на сцену и набросился на Рушди. Он успел нанести ему 15 ножевых ранений, прежде чем другие люди оттащили его и передали полиции. Рушди в результате покушения потерял правый глаз.

Мы подробно рассказывали о нападении На автора «Сатанинских стихов» Салмана Рушди напали с ножом на лекции в штате Нью-Йорк. Писателя ранили в шею и живот, он может лишиться глаза

На суде 77-летний писатель заявил, что заметил человека в маске, когда тот был уже близко, и обратил внимание на его «свирепые» глаза. Нападавший ударил Рушди по щеке, шее и (Рушди описал это как самый болезненный удар) по правому глазу. Писатель сначала подумал, что его бьют кулаком, но заметил кровь на одежде и понял, что это был нож. Он пытался вырваться, но нападавший не отпускал его и продолжал наносить удары.

Преступника оттащили примерно через 30 секунд. Рушди лежал на сцене в луже крови и, по его воспоминаниям, был охвачен «ощущением сильной боли и шока»: «Я ясно понял, что умираю».

Писателя доставили в больницу близлежащего города Эри, где он провел 17 дней, а потом в реабилитационный центр в Нью-Йорке, где он находился еще месяц. По словам Рушди, после нападения у него остались шрамы; один из них, на губе, мешает ему говорить. Пострадавший заявил, что так и не восстановился полностью и уже не настолько «силен» и «энергичен», как раньше. При этом, как отмечает The New York Times, он говорил четко, не выдавая эмоций и жестикулируя левой рукой, покрытой шрамами.

По словам Рушди, удар ножом в правый глаз повредил зрительный нерв, в результате чего глаз перестал видеть. После нападения писатель стал носить очки, в которых одна линза прозрачная, а другая — черная. В суде он снял их и показал присяжным, как теперь выглядит его правый глаз.

На вопрос, могла ли полученная травма затуманить его память, Рушди признал, что у него были ложные воспоминания — например, он думал, что встал, увидев нападавшего, «чтобы встретиться с ним лицом к лицу». Однако на самом деле он продолжал сидеть, пока человек с ножом к нему приближался.

Жена писателя Рэйчел Гриффитс плакала на своем месте в зале суда, пока он давал показания, пишет Sky News.

Хади Матар, по наблюдениям журналистов, избегал смотреть на Рушди. Писатель заявил, что не контактировал с подсудимым до нападения и не услышал от него ничего во время атаки.

Матару грозит 32 года тюрьмы по обвинению в нападении на Рушди и Ральфа Генри Риза — сооснователя проекта помощи писателям, изгнанным из своих стран за творчество; Риз находился с Рушди на сцене, пытался защитить его и тоже был ранен. Также Матара обвиняют в материальной поддержке «Хизбаллы» — террористической организации, действующей в Ливане при поддержке Ирана. По этому обвинению его ждет отдельный суд, по итогам которого он может получить наказание вплоть до пожизненного.

По версии Минюста США, Матар напал на Рушди, чтобы выполнить , призывающую к убийству писателя. В 1989 году ее издал иранский аятолла Рухолла Хомейни, а в 2006 году поддержала «Хизбалла». Поводом для фетвы стали «Сатанинские стихи» — роман Рушди 1988 года, который сочли сатирой на пророка Мухаммеда. Книга возмутила мусульман по всему миру, один из ее переводчиков был убит, а Рушди 10 лет жил под защитой полиции. В последние годы он появлялся на публике уже достаточно свободно — хотя награда за исполнение фетвы в Иране достигла 4 миллионов долларов.

Хади Матар в суде, 10 февраля 2025 года Adrian Kraus / AP / Scanpix / LETA

Матар родился в Америке в семье выходцев из Ливана. Он жил в штате Нью-Джерси и работал в магазине одежды. Его описывали как одиночку. Мать Матара (она осудила нападение на Рушди) говорила, что сын мог месяцами не разговаривать с ней и другими членами семьи. По ее словам, в 2018 году он вернулся из поездки на Ближний Восток, после чего стал все больше интересоваться исламом. В последние месяцы перед атакой на Рушди Матар ходил на занятия по боксу; по словам людей, видевших его там, он оставался замкнутым и не добился больших успехов.

Судебный процесс над Матаром продлится около двух недель. 10 февраля, войдя в зал суда, он крикнул «Свободу Палестине!» Своей вины Матар не признал. Прокуроры по его делу пока не упоминали иранскую фетву в суде; они считают, что смогут добиться осуждения и без ссылки на нее, пишет The Guardian.

Салман Рушди весной 2024 года выпустил книгу «Нож», посвященную покушению. В ней автор размышляет, что мог бы сказать нападавшему, и приходит к выводу, что немногое: «Наши жизни соприкоснулись на мгновение, а затем разошлись. Моя с того дня улучшилась, а твоя ухудшилась. Ты сделал плохую ставку и проиграл».