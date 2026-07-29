Журналистку Дарью Шипачеву приговорили к 12 годам колонии по делу о госизмене

Мосгорсуд приговорил журналистку Дарью Шипачеву к 12 годам колонии по делу о государственной измене. Ей также назначили 300 тысяч рублей штрафа, сообщает «Медиазона».

Прокуратура запрашивала для Шипачевой тот же срок. Защита просила суд учесть признание вины и содействие следствию. Дело рассмотрели всего за полтора часа.

Что стало поводом для дела, неясно. Суд проходил в закрытом режиме, материалы дела засекречены. При этом судья постановил конфисковать у Шипачевой полтора миллиона рублей. Так обычно делают в делах о финансировании преступной деятельности.

Подруга журналистки в разговоре с «Медиазоной» упоминала денежный перевод, но сказала, что не знает, «был ли это перевод в армию [Украины]».

Дарью Шипачеву задержали в апреле 2025 года в Москве. От соседей друзья узнали, что к журналистке ночью «ворвалась толпа ОМОНа», после чего она перестала выходить на связь.

По словам подруги, Шипачеву увезли в Ростов-на-Дону, где ее арестовали. Когда ей предъявили обвинения, журналистка пошла на сделку со следствием. В письмах из СИЗО о сути дела Шипачева не рассказывала.

Дарья Шипачева занималась научной и медицинской журналистикой. Она сотрудничала с РБК, «Лентой.ру», «Такими делами», Forbes, Wonderzine и Reminder.

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