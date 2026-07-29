В России, по словам пользователей, перестали работать мессенджеры KakaoTalk и BiP (стали популярны после блокировки телеграма)

Пользователи мессенджеров KakaoTalk и BiP второй день жалуются на перебои в их работе, сообщил телеграм-канал «Осторожно, Москва» 29 июля.

В BiP, по словам пользователей, сообщения приходят с задержкой, а медиа загружаются медленно. В сервисе Downdetector пишут, что не открывается приложение, у некоторых сообщения не приходят вообще. При этом Downdetector не фиксирует заметных проблем с KakaoTalk.

С включенным VPN оба мессенджера работают, свидетельствуют пользователи. С чем связаны проблемы — неясно.

После «замедления» и фактической блокировки телеграма в начале 2026 года пользователи в России начали искать другие варианты, в числе которых оказались южнокорейский KakaoTalk и турецкий BiP. «Коммерсант» отмечал, что во втором квартале года общая аудитория иностранных мессенджеров, не заблокированных в России, выросла на 26%. Лидерами роста как раз стали BiP, (на первом месте) и KakaoTalk (на втором).

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