«Коммерсант»: аудитория иностранных мессенджеров в России выросла на 26%. Телеграм остается среди лидеров, несмотря на блокировку

Общая аудитория иностранных мессенджеров, не заблокированных в России, во втором квартале 2026 года выросла на 26%, пишет «Коммерсант», ссылаясь на исследование МТС AdTech.

Лидером стал турецкий BiP, у которого количество уникальных пользователей из России увеличилось на 120% и достигло 4,3 миллиона. На втором месте южнокорейский KakaoTalk. Аудитория этого мессенджера выросла на 80% и достигла почти 1,3 миллиона человек.

В то же время, говорится в исследовании, темпы роста снизились по сравнению с первым кварталом. Тогда аудитория иностранных мессенджеров увеличилась на 50% по сравнению с предыдущим периодом.

По количеству пользователей продолжает лидировать американское приложение imo — 12,2 миллиона человек. Однако прирост аудитории сервиса во втором квартале составил всего 1%.

Другие мобильные операторы «большой четверки» («Билайн», «Мегафон», T2) также подтверждают, что российская аудитория альтернативных мессенджеров продолжает увеличиваться. Хотя, к примеру, «Мегафон» отмечает, что его абоненты стали меньше использовать imo (падение на 20%).

Тем не менее доля всех этих сервисов по-прежнему незначительна на фоне телеграма и «Макса», пишет «Коммерсант». По данным Mediascope, в июне их месячная аудитория составляла 75,7 и 86,2 миллиона человек соответственно человек соответственно. У вотсапа — 63,5 миллиона. При этом и вотсап, и телеграм в стране практически полностью заблокированы.

Российская аудитория популярных иностранных мессенджеров — телеграма и вотсапа — начала постепенно снижаться после того, как власти РФ фактически заблокировали их в стране. Однако значительная часть людей продолжает пользоваться ими, используя средства обхода блокировок.

На этом фоне в течение последнего года продолжается рост аудитории у ранее малоизвестных мессенджеров, которые пока остаются не заблокированными. Интерес к ним начал повышаться после того, как в августе 2025-го Роскомнадзор запретил звонки в телеграме и вотсапе.

Чем заменить телеграм и вотсап

Власти и не думают прекращать войну против телеграма. На всякий случай мы еще раз собрали известные альтернативы в одном материале Где общаться, если VPN не спасает? imo, WeChat, KakaoTalk и все-все-все

Чем заменить телеграм и вотсап

Власти и не думают прекращать войну против телеграма. На всякий случай мы еще раз собрали известные альтернативы в одном материале Где общаться, если VPN не спасает? imo, WeChat, KakaoTalk и все-все-все