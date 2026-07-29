В Екатеринбурге задержан подозреваемый в избиении ученого РАН Никиты Зезина (он умер после нападения)

По делу об избиении ученого РАН Никиты Зезина задержан 38-летний житель Екатеринбурга. В Следственном комитете сообщили, что ему предъявили обвинение в совершении хулиганских действий (часть 2 статьи 213 УК).

Задержан 38-летний Александр Реверук, ранее служивший инспектором ГИБДД, пишет The Insider.

По версии следствия, 13 июля Реверук применил физическую силу к двум мужчинам на улице Главная в Екатеринбурге. Вместе с Зезиным пострадал его заместитель Александр Шанин. Перед этим Зезин и Шанин, как отмечает СК, «пресекли совершаемое несовершеннолетними правонарушение». После нападения Зезин умер в больнице от сердечного заболевания, добавили в СК.

Как сообщает The Insider, в 2011 году против Реверука возбуждали уголовное дело после того, как он выстрелил из табельного пистолета и тяжело ранил своего коллегу (вынесли ли Реверуку приговор по этому делу, неизвестно).

Никита Зезин — директор Уральского федерального аграрного центра Уральского отделения Российской академии наук (РАН), член-корреспондент РАН, доктор сельскохозяйственных наук.

О его избиении рассказал депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер. По его словам, 13 июля Зезин и Шанин обследовали опытные поля и посевы. На одном из полей они увидели детей в возрасте 8-10 лет на квадроциклах, которые застряли в земле. Перед этим дети «носились по посевам и их уничтожали». Подойдя к детям, Зезин и Шанин попросили телефоны их родителей, позвонили им и рассказали, что дети сейчас на поле одни, квадроциклы завязли в грязи и сейчас они их на машине довезут до института, где и передадут родителям. Однако к институту приехали четыре внедорожника, один из водителей которого начал избивать Зезина, а затем Шанина. Через несколько дней Зезин умер в больнице. Официальная причина смерти Зезина — инфаркт, однако близкие ученого считают, что приступ спровоцировало избиение.

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