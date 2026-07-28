В Екатеринбурге после избиения умер ученый РАН Никита Зезин Предположительно, его избили родители детей, которым он помог вытащить квадроциклы из грязи

Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН

Управление Следственного комитета сообщило, что возбудило уголовное дело после избиения в Екатеринбурге 67-летнего ученого Никиты Зезина, который умер в больнице 22 июля. По какой статье расследуется дело, не уточняется.

Никита Зезин — директор Уральского федерального аграрного центра Уральского отделения Российской академии наук (РАН). О его избиении рассказал депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.

По его данным, 13 июля Зезин вместе со своим заместителем Александром Шаниным обследовал опытные поля и посевы. На одном из полей они увидели детей в возрасте 8-10 лет на квадроциклах, которые застряли в земле. Перед этим дети «носились по посевам и их уничтожали», пишет Вегнер.

Подойдя к детям, Зезин и Шанин попросили телефоны их родителей, позвонили им и рассказали, что дети сейчас на поле одни, квадроциклы завязли в грязи и сейчас они их на машине довезут до института, где и передадут родителям.

Примерно в 18:00 к институту подъехали четыре внедорожника. Из одного из них, по словам Вегнера, вышли «две спортивного вида особи, один из которых представился Аркашей» — он начал избивать Зезина.

«Все сопровождалось криками и угрозами. Дети стояли рядом, смотрели на происходящее избиение и весело покрикивали в восторге от действия озверевшего папаши», — пишет Вегнер. В какой-то момент Зезин почти потерял сознание, после чего «принялись бить Шанина, плевали в лицо ветерану боевых действий, ветерану афганской войны».

Через некоторое время после избиения Зезин умер. Как уточняет Вегнер, у ученого «не выдержало сердце». Близкие к силовикам телеграм-каналы «База» и «112» пишут, что официальная причина смерти Зезина — инфаркт, однако близкие ученого считают, что приступ спровоцировало избиение.

Никита Зезин — член-корреспондент РАН, доктор сельскохозяйственных наук. Как отмечает E1.ru, благодаря инициативе и участию Зезина на Урале возобновили исследования по возделыванию кукурузы и начали селекцию озимого тритикале (гибрид ржи и пшеницы). Он автор 260 научных трудов, монографий и книг.