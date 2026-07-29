The New York Times: Иран рассматривал возможность нанести удар по морскому порту Украины в ответ на атаку на свое торговое судно

Иран рассматривал возможность нанести удар по морскому порту в Украине в ответ на украинскую атаку на иранское торговое судно в Каспийском море, пишет The New York Times со ссылкой на иранских и западных чиновников.

Некоторые собеседники NYT, знакомые с данными разведки, говорят, что ожидали от Ирана запуска баллистической ракеты с небольшой боевой частью, чтобы предпринять символический шаг, но причинить небольшой ущерб. Другие источники уточняют, что целью мог быть один из черноморских портов Украины.

По данным NYT, иранские чиновники заявили, что надеются на завершение конфликта после их ответного удара. Однако западные чиновники предупредили, что предсказать реакцию Украины сложно. В итоге дипломатические усилия разрядили обстановку, пишет газета.

26 июля МИД Ирана обвинил Украину в атаке на иранское торговое судно в Каспийском море, произошедшей накануне. В результате этой атаки на борту судна произошел взрыв, один моряк погиб, еще один получил ранения. Временного поверенного в делах Украины в Тегеране вызвали в МИД исламской республики и выразили ему «решительный протест».

Через два дня глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что с ним связался его украинский коллега Андрей Сибига, который заверил, что удар по иранскому судну «был нанесен непреднамеренно» и что «Украина не стремится к эскалации». «Иран также не стремится к эскалации, но дал ясно понять, что любые нападения на наших граждан или наши интересы неприемлемы. Потери должны быть возмещены», — написал Арагчи.