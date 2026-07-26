МИД Ирана обвинил Украину в атаке на иранское торговое судно в Каспийском море

МИД Ирана заявил, что украинские военные утром 25 июля атаковали иранское торговое судно в Каспийском море.

В результате атаки на борту судна произошел взрыв, один моряк погиб, еще один получил ранения, сообщили в ведомстве.

Временного поверенного в делах Украины в Тегеране вызвали в МИД исламской республики. Ему был выражен «решительный протест» в связи с «враждебным и преступным действием», пишет агентство Tasnim.

В своем заявлении МИД Ирана отмечает, что исламская республика «никогда не вмешивалась в российско-украинский конфликт» и обращает внимание Совбеза ООН, европейских стран и всех стран-членов ООН на то, что этой атакой Украина не только совершила «противоправное деяние», но и попыталась «опасным образом расширить географию войны и нестабильности».

Служба безопасности Украины днем 25 июля сообщила, что в Каспийском море беспилотники поразили грузовые суда, которые, находясь под международными санкциями, использовались для перевозки военных грузов между Ираном и Россией. Успешные удары в акватории Каспийского моря по судам, задействованным в транспортировке военных грузов из Ирана, также упомянул Владимир Зеленский в своем посте днем 25 июля.