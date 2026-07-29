Пакет акций «Петербургского нефтяного терминала», изъятый у владельцев, передали компании Ротенбергов

Росимущество передало 55% акций «Петербургского нефтяного терминала» (ПНТ), изъятые судом у владельцев, компании «Росхим», пишет «Фонтанка» со ссылкой на выписку из реестра акционеров.

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии 55% акций ПНТ в апреле 2025 года. Акциями владели дети основателя компании Дмитрия Скигина. Поводом для иска Генпрокуратуры стало их иностранное гражданство.

Назначать новых руководителей, связанных с «Росхимом», в ПНТ начали практически сразу же после передачи пакета акций Росимуществу. Когда ПНТ финально перешел «Росхиму» — неизвестно, но по состоянию на 10 июля 2026 года компания уже значилась владельцем акций.

Компанию «Росхим» на протяжении нескольких лет связывали с Ротенбергами. «Коммерсант» писал, что юрлицом управляет семья друга Владимира Путина Аркадия Ротенберга, источник Forbes это подтверждал, но пресс-служба самого миллиардера еще в июне 2025 года его связь с «Росхимом» отрицала.

В 2026 году публично выступать в качестве председателя совета директоров компании «Росхим» стал Игорь Ротенберг — сын Аркадия Ротенберга. В частности, он представлял инвестиционную программу компании на Петербургском международном экономическом форуме.

Издание отмечает, что «Росхим» в последние годы получает стратегические активы, которые обращаются в доход государства по искам Генпрокуратуры. В частности, холдинг «Росхима» получил Стерлитамакский нефтехимический завод, «Синтез-Каучук», «Крымский титан», Крымский содовый завод. В 2025 году «Росхим» также приобрел у государства контрольный пакет Башкирской содовой компании, ранее переданный ему в доверительное управление.

«Петербургский нефтяной терминал» был открыт в 1996 году, и сейчас это крупнейший российский терминал по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе. Основателем ПНТ был Дмитрий Скигин, а вместе с ним порт контролировал бизнесмен Илья Трабер.

В конце 1990-х совладельцем ПНТ стал партнер Скигина Сергей Васильев. После тяжелой болезни он в 2022 году передал бизнес жене — Елене Васильевой, ставшей председателем совета директоров терминала. По данным «Фонтанки», у нее остается 45%. Между ней и детьми Скигина еще раньше начались судебные тяжбы, сейчас они продолжаются с новыми владельцами терминала.

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