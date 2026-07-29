Джареда Лето обвинили в сексуализированном насилии. Четыре женщины заявили, что на тот момент им было 16-19 лет

Несколько женщин обвинили вокалиста группы 30 Seconds To Mars и актера Джареда Лето в домогательствах и сексуализированном насилии, пишет «Би-би-си».

Обвинения касаются периода 2002–2016 годов, когда Лето было от 30 до 40 с небольшим лет (сейчас ему 54), а сами девушки были подростками.

Одна из собеседниц «Би-би-си» рассказала, что ее пригласили встретиться с Лето после того, как она показала ему магазин в Лас-Вегасе, где работала (ей было 17 лет). Она пришла в мотель и подверглась сексуализрованному насилию. Актер позвал ее в ванную, где он принимал душ, и там, отодвинув шторку, начал целовать ее, а затем схватил за руку и стал мастурбировать с ее помощью.

По словам другой девушки, которая познакомилась с Лето после того, как побывала на выступлениях его группы, актер угрожал ей насилием, когда ей было 19, и она неожиданно осталась с ним наедине в номере.

Третья женщина также встретилась с Лето после концерта. Она описала свой секс с актером в момент, когда ей было 17. Это произошло в Калифорнии, где официальный возраст согласия начинается только с 18 лет, но в ответ на ее вопрос об этом Лето лишь «пожал плечами».

Четвертая собеседница, которая познакомилась с актером в модельном агентстве, куда пришла с матерью, обвинила Лето в , когда ей было 16 лет. По крайней мере в одном случае, по ее словам, он предложил ей заняться сексом.

О домогательствах актера рассказывается в документальном фильме «Би-би-си» «Джаред Лето: Темная тайна Голливуда» (Jared Leto: Hollywoodʼs Dark Secret). Всего в нем участвуют 10 женщин. Четыре женщины рассказали, что получали от Лето «странные и часто откровенно сексуальные звонки», когда были моложе, одна сообщила о «непристойном комментарии» артиста по поводу ее груди.

Джаред Лето не ответил на запросы «Би-би-си» о комментарии.

Редактор издания Air Mail Элена Клаварино в июне 2025 года поговорила с девятью женщинами, которые рассказали о «неподобающем поведении» Джареда Лето в период, когда они были несовершеннолетними, а он гораздо старше их. Одна из собеседниц вспоминала неуместные разговоры с сексуализированным подтекстом, другая — как Лето неожиданно появился перед ней голым, третья — как актер мастурбировал при ней. Тогда представитель Джареда Лето все обвинения категорически отверг. Сам актер их не комментировал.

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