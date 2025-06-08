Девять женщин рассказали о «странном поведении» и домогательствах актера Джареда Лето по отношению к ним, когда они были несовершеннолетними

Девять женщин, поговоривших с редактором издания Air Mail Эленой Клаварино, рассказали о «неподобающем поведении» вокалиста группы 30 Seconds To Mars и актера Джаред Лето в период, когда они были несовершеннолетними, а он гораздо старше их.

Одна из собеседниц Клаварино вспоминает, что в 2006 году, когда ей было 16 лет, Лето подошел к ней в кафе и взял ее номер телефона, а потом звонил ей среди ночи в течение нескольких недель и вел с ней разговоры с сексуальным подтекстом — в частности, спрашивал, был ли у нее когда-нибудь парень и «сосала ли она член». Тогда актеру было 35 лет.

О похожем опыте говорят еще две девушки, которые описывают поведение Лето как «странное» — на момент знакомства с актером им было 16–18 лет. По словам одной из них, Лоры Ла Рю, которая была у Лето в гостях, он «дразнил» ее и «флиртовал», а в какой-то момент он вышел к ней из другой комнаты совершенно голым, и она «не знала, что и думать». «Он просто вышел с вываленным членом как будто это нормально. Я думала, может, так и поступают взрослые мужчины», — говорит Ла Рю. Ей было на тот момент 17 лет, ему — 36.

Еще одна собеседница Air Mail начала переписываться с Лето, когда была еще несовершеннолетней. Она вспоминает, что визиты к нему домой «могли быстро стать неприятными» Он спрашивал, «трахает ли тебя кто-нибудь из тех маленьких мальчиков, с которыми ты тусуешься», а когда ей было 18, во время одного из ее визитов он «внезапно вытащил свой пенис и начал мастурбировать». «Затем он подошел, схватил мою руку и положил ее на себя. Он наклонился и сказал: „Я хочу, чтобы ты плюнула на него“», — рассказывает женщина.

В мае диджей и музыкальный продюсер из Лос-Анджелеса Элли Тейлз в своих соцсетях написала, что «подверглась нападению и была травмирована этим уродом», когда ей было 17 лет. Она получила более 50 ответов, многие из которых, как пишет Клаварино, «перекликались» с тем, что рассказывали ей другие женщины про Лето.

Представитель Джареда Лето все обвинения в адрес актера категорически отвергает и называет «явно ложными». Сам актер обвинения не комментировал.