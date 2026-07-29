Депутат Свинцов призвал россиян отказаться от платной подписки на телеграм. У него самого нашли такую подписку. Он сказал, что не покупал ее

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов (ЛДПР) заявил RTVI, что уголовное дело о терроризме против основателя Telegram Павла Дурова не запрещает россиянам пользоваться мессенджером, но от платных подписок внутри него лучше отказаться.

«Уверен, что если кто-то пользуется этим мессенджером, ничего в этом преступного нет. Я просто не рекомендую никаких новых платных подписок, никаких покупок валюты TON и так далее. То есть деньги в компанию Дурова я не рекомендую направлять.<…> Теми аккаунтами Premium, которые были давно оплачены, ничего в этом незаконного не было, можно пользоваться», — сказал депутат.

Позднее «Верстка» обнаружила, что Свинцов сам пользуется подпиской Telegram Premium. Такая же подписка есть у главы Роскомнадзора Андрея Липова, главы Минцифры Максута Шадаева и гендиректора VK Владимира Кириенко.

Свинцов ответил, что не покупал Telegram Premium: «Я сам ничего не оформлял. <…> Возможно, это был подарок каких-то помощников. Там есть функция, что можно сделать подарок. Я здесь не большой специалист. Если где-то нарушил закон — буду отвечать так же, как и любой другой гражданин. Я от этого [премиум-подписки] откажусь, если это технически возможно», — заявил он Daily Storm.

о деле павла дурова

ФСБ предъявила Павлу Дурову обвинения в содействии терроризму. В ответ он поставил себе на аватарку фото в образе террориста. Главное

о деле павла дурова

ФСБ предъявила Павлу Дурову обвинения в содействии терроризму. В ответ он поставил себе на аватарку фото в образе террориста. Главное