Бывшему замминистра обороны Павлу Попову снизили срок с 19 до 10 лет. Это был самый суровый приговор в бывшей команде Сергея Шойгу

2-й Западный окружной военный суд снизил бывшему замминистра обороны Павлу Попову срок лишения свободы с 19 до 10 лет, сообщил «Коммерсанту» адвокат осужденного Денис Сагач. «Мы в любом случае приветствуем эту гуманность», — сказал он.

Попов был задержан в августе 2024 года. Его обвиняли в мошенничестве, взятках, служебном подлоге, превышении полномочий и незаконном обороте оружия. Основное обвинение касалось хищения 26 миллионов рублей, за счет которых для Попова был построен загородный дом.

В апреле 2025 года суд приговорил Попова к 19 годам колонии, лишил генеральского звания и государственных наград, а также постановил взыскать с него более 78 миллионов рублей. Попов не признал вину. В ходе процесса 69-летний подсудимый перенес несколько операций на позвоночнике.

Попов больше 10 лет был заместителем бывшего министра обороны Сергея Шойгу. «Агентство» отмечает, что 19-летний срок Попова был самым суровым приговором для членов команды Шойгу. Всего после его отставки с поста главы Минобороны в мае 2024 года фигурантами уголовных дел стали не менее 19 чиновников военного ведомства.

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